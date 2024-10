Calcio serie C – Vola il Trapani, stoppato il Catania. Reggina devi vincere

Nel contesto di un campionato che cerca ancora la sua stabilità, iniziano a delinearsi quelle che sono le reali potenzialità soprattutto delle squadre di testa. Per esempio il Trapani che prosegue la sua corsa e consolida il primato, mentre per il Catania una vittoria che sfuma nel finale, grazie al gol di Floro Flores per la Casertana. Crollo del Rende, Catanzaro schiacciante a Pagani. Questi i risultati della sesta giornata:

SESTA GIORNATA

Paganese – Catanzaro 0-4

Trapani – Bisceglie 1-0

Sicula Leonzio – Rieti 0-1

Casertana – Catania 1-1

Matera – V. Francavilla 1-2

Rende – Potenza 0-2

Vibonese – Cavese 2-0

Viterbese – Monopoli rinv.

Reggina – Siracusa lunedi 14.30

rip: Juve Stabia

CLASSIFICA

Trapani 16

Juve Stabia 12

Casertana 10

Catanzaro, Rende 9

Catania, Bisceglie, Sicula Leonzio, Rieti e Vibonese 7

V. Francavilla 6

Monopoli, Potenza, Cavese 5

Reggina, Siracusa, Matera 3

Paganese 1

Viterbese 0

Classifica ovviamente parziale per i tanti recuperi che si dovranno ancora giocare.