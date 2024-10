Calcio, serie C – TuttoC: ‘Play off in gara secca’

“Meno partite nei playoff per terminare prima la stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il Comitato di Presidenza tenutosi oggi in FIGC sta pensando a non disputare le gare playoff degli ultimi turni con la classica formula di andata e ritorno ma di uniformare tutti gli spareggi promozione, giocando solamente una sfida, come già accade nei primi turni playoff. Una gara secca, insomma, al posto di sfide sui 180 minuti. Un altro criterio sul quale sta ragionando la FIGC riguarda il passaggio del turno: possibile, in caso di parità, l’eliminazione della peggior classificata. Al momento, comunque, si tratta ancora di un’idea e la situazione è ancora tutta in divenire”.