Calcio serie C: il Teramo vince ancora, supera il Bari e si avvicina alla Ternana. Classifica

Un campionato complicato, con tante formazioni che battaglieranno per la parte più alta della classifica, ma con quell’avversario in più chiamato covid che al momento ha creato scompiglio anche in serie C e costretto tante squadre a rinviare delle partite. In uno dei recuperi giocato nella giornata di ieri, il Teramo ha battuto il Foggia ed ha superato il Bari di Auteri in classifica. Con una gara in meno, si è portato a quattro punti dalla capolista Ternana.

Bari in forte ritardo. La classifica attuale

Ternana 27

Teramo 23

Bari 20

Catanzaro 16

Turris 16

Avellino 15

Juve Stabia 14

Foggia 13

Vibonese 12

Paganese 10

Catania (-2) 9

Palermo 9

V. Francavilla 9

Monopoli 9

Potenza 9

Bisceglie 7

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

La classifica è da ritenersi molto provvisoria, perchè sono tante le squadre che devono recuperare diverse partite. Il Bisceglie addirittura ne ha disputate solamente