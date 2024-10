Calcio serie D: la nuova vita di Alessio Viola. Cittanovese in testa

E’ stato certamente il colpo più importante del mercato di serie D. Ad assicurarselo è stata la Cittanovese, riuscendo a convincere l’attaccante Alessio Viola ad accettare di ripartire dalla quarta serie.

Insieme al fratello Nicolas, è cresciuto nel settore giovanile della Reggina e rispetto al centrocampista, all’inizio del loro percorso, sembrava addirittura più promettente. Oggi Nicolas gioca in serie A con la maglia del Benevento, mentre Alessio più volte nel corso della sua carriera è stato costretto a fermarsi per ripetuti infortuni.

L’ultima esperienza tra i professionisti con la Reggina nel campionato di serie C, poi l’ennesimo infortunio e la risoluzione contrattuale nell’aprile del 2019, nonostante una scadenza fissata per il giugno 2020.

Con la Cittanovese è ripartito e non ci sono dubbi che sarà uno dei protagonisti di questo campionato. Intanto con il Rende ha realizzato una doppietta contribuendo alla vittoria per 4-0 ed al raggiungimento del primo posto in classifica.