Calcio serie D – Cittanovese e Palmese ancora ko. Palermo e Acireale a punteggio pieno

Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino di due delle tre squadre reggine nel campionato di serie D. In modo particolare per Palmese e Cittanovese, ancora a secco in fatto di punti, mentre il Roccella guadagna il suo secondo pareggio consecutivo sul campo della matricola Biancavilla. Questi i risultati e la classifica

SECONDA GIORNATA

Biancavilla – Roccella 0-0

Corigliano – M. di Ragusa 0-1

Nola – Marsala 1-0

Giugliano – Troina 2-0

Licata – Cittanovese 3-2

ACR Messina – Acireale 1-2

Palermo – San Tommaso 3-2

Savoia – Castrobillari 3-2

Palmese – FC Messina 1-4

CLASSIFICA

Acireale 6

Palermo 6

FC Messina 4

Licata 4

Corigliano 4

Savoia 4

Biancavilla 4

Castrovillari 3

Troina 3

M. di Ragusa 3

Nola 3

Giugliano 3

Roccella 2

San Tommaso 1

Cittanovese 0

Marsala 0

ACR Messina 0

Palmese 0