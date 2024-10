Calcio serie D – Franceschini: ‘Dovesse arrivare l’impresa a Palermo, avrà un valore estremo’

Alla vigilia del match esterno contro il Palermo, il tecnico della Cittanovese Ivan Fraceschini ha spiegato i temi che caratterizzeranno la sfida del “Barbera”.

“Incontreremo una squadra molto forte su un campo difficile. Abbiamo preparato questo appuntamento nel migliore dei modi, ma sappiamo che il compito è arduo. Ovviamente, però, nel caso dovesse arrivare l’impresa allora questa avrà un valore estremo. Proprio perché l’avversario è superiore. Le partite si giocano per 90’ e noi daremo tutto. I ragazzi non dovranno soffrire il fattore ambientale. Molti di loro giocheranno per la prima volta davanti a così tante persone e in uno stadio così suggestivo. Questi elementi dovranno offrire stimoli, non limiti.

Il Palermo proverà a chiuderci nella nostra metà campo con il palleggio e il baricentro alto. Noi dovremo essere bravi ad uscire bene, sfruttando gli errori che i rosanero commetteranno. Ecco perché serviranno attenzione e fame agonistica.

Il favore del pronostico è tutto per il Palermo. Ma noi dobbiamo pensare soprattutto a quello che faremo in campo. Se rimaniamo uniti e concentrati, e se l’ambiente diventa uno stimolo, allora cambia tutto in termini positivi. Certo, dovremo soffrire.

Il Renzo Barbera è un campo grande in erba naturale. Cambiano le misure e cambia l’approccio. Dovremo essere bravi a scalare, ad aiutarci tra reparti e a neutralizzare i duelli negli spazi larghi. Serviranno tanta corsa e tanto spirito di abnegazione. Ma nei ragazzi ho visto tanto entusiasmo e la giusta tensione per la partita”.

fonte: pagina facebook Cittanovese