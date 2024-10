Calcio: Serie D girone I, pericolo campane per la Reggina e non solo

Squadre forti avrebbero chiesto di essere spostate. A partire da oggi e fino al 12 luglio, i termini per l'iscrizione al prossimo campionato

A partire da oggi e fino alle ore 18 del 12 luglio, le società che dovranno partecipare al campionato di serie D, avranno il tempo di inviare per via telematica le domande di iscrizione alla stagione 2024-25, pena esclusione. Al momento nel girone I, dove c’è anche la Reggina, si contano ben dodici formazioni siciliane e quattro calabresi e quindi il riempimento andrebbe effettuato con altre due compagini del campano.

Negli ultimi giorni si è letto della richiesta della Nocerina a poter essere inserita nel girone I e pare che sulla stessa idea siano allineate altre due formazioni che stanno costruendo i propri organici per puntare alla vittoria del campionato. Una è il Savoia del Principe Emanuele Filiberto e l’altra la Scafatese, tra le grandi protagoniste di questa prima fase del calciomercato. L’eventuale inserimento alzerebbe notevolmente il livello del girone, rendendo più difficile la vita a società come Siracusa e la stessa Reggina, che come obiettivo dichiarato, puntano al professionismo.