Calcio serie D – Incredibile ma vero: Bari-Locri è big match. Torna Giacomo Tedesco

Una partenza lanciatissima quella del Bari del presidente De Laurentiis nelle prima quattro giornate di campionato a punteggio pieno ed un messaggio chiaro al resto delle squadre: compagine di categoria superiore, troppa differenza con tutti gli altri organici. Poi arriva l’inaspettato, l’imponderabile, quello che rende il calcio affascinante e sempre ricco di sorprese.

Al S. Nicola il primo stop stagionale con la Turris, nonostante l’evidente differenza di potenzialità tra le due squadre e davanti a circa diecimila spettatori. Un incidente di percorso che può capitare alle grandi squadre, si è pensato. Salvo poi ritrovare il Bari la settimana successiva sul campo del Marsala e vederlo concludere l’incontro ancora con un pareggio.

Galletti che si concedono il lusso di tenere in panchina gente come Brienza, Pozzebon, Bolzoni, una corazzata pazzesca ma che per vincere il campionato dovrà sudare parecchio e faticare, contrariamente a quanto si era immaginato inizialmente.

Ed il prossimo ostacolo potrebbe ulteriormente accentuare queste difficoltà, perché al S. Nicola di Bari ci sarà il big match tra la formazione biancorossa ed il Locri, la compagine reggina matricola in questo campionato, vera sorpresa e con un cammino molto simile ai baresi, stesse vittorie, stessi gol realizzati, ma con una sconfitta sul proprio percorso.

Nella giornata in cui questo diventa l’incontro più atteso, si registrerà il ritorno in panchina per Giacomo Tedesco ingaggiato dall’Igea Virtus, uno dei grandi protagonisti della Reggina nella massima serie, ma anche uno degli eroi di quel doppio spareggio contro il Messina, che decretò la salvezza degli amaranto a scapito dei giallorossi.

(foto pagina facebook AC Locri 1909)