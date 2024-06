Serie D e Juniores: fissate le date di inizio dei campionati

Lo scorso anno, con l’inserimento in sovrannumero della LFA Reggio Calabria, è slittata la data di inizio del campionato di serie D, condizione che per la stagione 2024-25 non si dovrebbe verificare. Sono state ufficializzate le date di partenza sia per quello che riguarda il campionato maggiore dei dilettanti, come anche per la Juniores: “La Serie D 2024/2025 con la 1° giornata prenderà il via domenica 8 Settembre, mentre due settimane prima toccherà alla Coppa Italia iniziare (Domenica 25 Agosto). La Juniores Nazionale scatterà invece esattamente Sabato 14 Settembre”.