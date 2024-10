Calcio serie D: il Lamezia si impone in trasferta. Per Cozza quarta sconfitta consecutiva

Nell’anticipo della sesta giornata del campionato di serie D, netto successo del Lamezia Terme sul campo del Biancavilla. La compagine guidata da mister Erra conquista la sua terza vittoria consecutiva e balza momentaneamente in vetta in attesa che scendano in campo tutte le altre. Per il Biancavilla di Francesco Cozza è la quarta sconfitta consecutiva.

Il programma della giornata

Biancavilla – Lamezia Terme 1-4

Castrovillari – Real Aversa

FC Messina – Trapani

Giarre – Paternò

Licata – Portici

Ciliento – Città S. Agata

Rende – Cittanovese

San Luca – Gelbison

Sancataldese – Acireale

Troina – Cavese

La classifica

Gelbison 13

Cavese 13

Lamezia Terme 13

Portici 13

Citta di S. Agata 12

Real Aversa 12

Paternò 11

San Luca 10

Acireal 8

Licata 7

Cittanovese 6

Trapani 6

Ciliento 5

Castrovillari 4

Biancavilla 3

Giarre 1

Rende 1

FC Messina 1

Sancataldese 0

Troina (-6) -6