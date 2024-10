Calcio serie D – Subito Palermo. Sconfitte Cittanovese e Palmese

Falsa partenza per le squadre reggine. Un solo punto nei tre match

Si è giocata la prima giornata di campionato in serie D. Il bilancio delle squadre reggine non è positivo con la battuta d’arresto casalinga della Cittanovese, la pesante sconfitta della Palmese, mentre il Roccella ha pareggiato in casa con il Corigliano:

RISULTATI PRIMA GIORNATA

Acireale – Palmese 4-1

Castrovillari – Giugliano 4-0

Cittanovese – Biancavilla 0-1

FC Messina – Licata 1-1

Marina di Ragusa – Nola 2-1

Marsala – Palermo 0-1

Roccella – Corigliano 1-1

San Tommaso – Savoia 1-1

Troina – Acr Messina 2-0