Calcio serie D – Un’altra compagine blasonata sul cammino del Locri, anche se il Messina…

Si sta per completare una settimana diversa rispetto alla precedente. Per intenderci quella in cui con grandissimo entusiasmo si accompagnava il Locri alla grande sfida del S. Nicola di Bari per un match incredibilmente di alta classifica.

Il risultato, secondo previsioni, ha premiato i galletti i quali, dopo due incidenti di percorso caratterizzati da altrettanti pareggi, hanno ripreso la marcia in maniera netta, dando un segnale significativo al campionato e quindi alle concorrenti.

Per il Locri un sogno che non si è realizzato e nulla più. Le prime giornate di questo torneo stanno dicendo che per il momento si è andati oltre le previsioni e quindi quel passo falso non può e non deve lasciare strascichi in casa amaranto. Anzi, la possibilità di immediato riscatto è rappresentata dalla prossima sfida affascinante come quella con il Bari, per il blasone dell’avversario. Un’altra nobile decaduta come il Messina, a differenza dei pugliesi, però, da troppo tempo lontano dalle categorie che contano.

Lontano anche dai propositi di inizio stagione, visto che l’obiettivo era quello di un campionato di vertice ed oggi i giallorossi invece si ritrovano nei bassifondi della classifica con una serie di cambi in panchina che non ha ancora sortito gli effetti sperati.

Il Locri dovrà giocarsi quest’altra grande sfida ancora al N. Muscolo di Roccella.