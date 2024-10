Calcio serie B: l’Empoli vince ed allunga. Il programma e la classifica

Squadre in campo per la quinta giornata del campionato di serie B. Nell’anticipo del venerdi, la capolista Empoli ha vinto contro il Pisa ed al momento è solitaria in vetta alla classifica, questo il programma e la classifica:

TURNO ODIERNO

Empoli – Pisa 3-1

Monza Chievo ore 14

Pordenone – Reggina

Reggiana – Cittadella

Salernitana – Ascoli

Spal – Vicenza

Entella – Venezia ore 15

Pescara – Frosinone ore 16

Cosenza – Lecce (domenica ore 15)

Cremonese – Brescia (domenica ore 21)

CLASSIFICA

Empoli 13

Cittadella 10

Salernitana 8

Venezia 7

Chievo 7

Frosinone 7

Reggina 6

Lecce 5

Reggiana 4

Cosenza 4

Brescia 4

Ascoli 4

Monza 3

Spal 3

Pordenone 3

Entella 3

Pisa 3

Cremonese 3

Vicenza 2

Pescara 1