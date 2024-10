Calcio – Sette giornate alla fine, chi si trova il Matera in calendario. Reggina, tre punti e…

Ci si avvia verso la fine del campionato ed iniziano a farsi i primi calcoli. Ovviamente in base a quelli che sono gli obiettivi di ogni società, con lotta apertissima sia per quello che riguarda il primo posto come anche l’accesso ai play off. Soprattutto per quest’ultimo aspetto, aumenta il numero di squadre interessate e nel giro di pochi punti, se ne contano davvero tante. Tra i vari calcoli, c’è chi deve considerare come acquisiti i tre punti nella giornata ci si troverà in calendario il confronto con il Matera. A sette giornate dalla conclusione, facciamo l’elenco delle compagini interessate.

32° giornata: Siracusa – Matera

33° giornata: Matera – Monopoli

34° giornata: Rende – Matera

35° giornata: Matera – Paganese

36° giornata: Catanzaro – Matera

37° giornata: Matera – Juve Stabia

38° giornata: Reggina – Matera

Tra le squadre che si avvantaggeranno di questa possibilità anche la Reggina che, secondo calendario, avrebbe dovuto affrontare i lucani l’ultima di campionato.

Gli amaranto, oltre ai tre punti sicuri, puntano a recuperare qualcosa anche il prossimo 28 marzo, quando davanti alla Corte Federale d’Appello si discuteranno i ricorsi sulle penalizzazioni subite.

