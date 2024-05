Calcio, Siracusa: il presidente Ricci sicuro del ripescaggio. 'Lo meritiamo'

Dopo una vittoria sofferta e non del tutto meritata contro la LFA Reggio Calabria, il primo pensiero del presidente del Siracusa Ricci è rivolto alla possibilità di ripescaggio, visto che in graduatoria la sua società si trova saldamente al primo posto. Queste le sue dichiarazioni a fine gara: “Da martedì ci metteremo al lavoro per produrre la documentazione, il Siracusa merita la Lega Pro come tutta la città. Dobbiamo lavorare con il Comune per farci trovare pronti sul fronte stadio, ma siamo fiduciosi. La partita? Per larghi tratti siamo andati in difficoltà, ma il gol di Sarao è stata una vera liberazione“.