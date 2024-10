Calcio, squadre B: chi tra Juventus e Milan nel girone C?

“La stagione 2024/25 di Serie C prenderà forma venerdì 28 giugno, all’indomani del Consiglio Federale che ratificherà l’ammissione al campionato del Milan U23, in sostituzione dell’Ancona. Sarà resa nota la composizione dei gironi nei quali verranno inseriti i 60 club partecipanti con l’attenzione tutta rivolta sulle tre squadre B (Juventus Next Gen e Atalanta U23 le altre due) e su dove saranno inserite visto che da regolamento non potrà esserci più di una seconda squadra per girone.

Lo scorso anno i nerazzurri furono inseriti nel Girone A, con lo slittamento dei bianconeri in quello B. Proprio il club torinese è in ballottaggio con quello milanese per occupare un posto nel Girone C. Ma solo il 28 sapremo con certezza chi dovrà sobbarcarsi trasferte di centinaia di chilometri nella prossima stagione“.

fonte: tuttoC