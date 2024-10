Calcio: pesante squalifica per mister Raffaele. Gesto incredibile durante Catania-Vibonese

Arriva la squalifica ed è pesante, secondo quello che si immaginava. Per i pochi che non avessero seguito la vicenda, in occasione della gara di recupero tra il Catania e la Vibonese, il tecnico dei rossoazzurri Raffaele ha messo un piede in campo per interrompere un’azione che si stava sviluppando davanti alla sua area tecnica. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso e lo ha espulso faticando a sedare un tentativo di una rissa che stava per scoppiare tra giocatori e dirigenti delle sue squadre.

La squalifica e le scuse del tecnico Raffaele