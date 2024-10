Calcio – Gli ospiti di questa sera a “Mercato Amaranto”

A conclusione di un’altra settimana di trattative, torna l’appuntamento con “Mercato Amaranto“, lo spazio che City Now Sport dedica al calciomercato della Reggina, in diretta e quindi con possibilità di intervento da parte dei tifosi.

Questa sera si parlerà di acquisti già ufficializzati, altri pronti ad esserlo e trattative in corso per il completamento dell’organico insieme al DS Massimo Taibi. In collegamento telefonico avremo anche il procuratore di Ciccio Salandria e del neo acquisto Dimitrius Sounas, l’ex amaranto Bruno Cirillo.

Vi aggiorneremo sulla questione stadio, quindi posizionamento dei seggiolini e dell’attesa per l’apertura della campagna abbonamenti.

