Calcio, Tesser: ‘Serie C difficile. L’exploit della Reggina indiscutibile’

Il tecnico specializzato in promozioni, parla della serie C e degli amaranto

Dalle colonne del Corriere dello sport le dichiarazioni di Attilio Tesser, lo specialista in promozioni, riprese dai colleghi di TuttoC.com: “E’ un torneo difficile, devi avere valore tecnico. Indispensabile la continuità; ci sono squadre materasso, ma il resto sono tutte battaglie. Il Renate l’anno scorso ha rischiato di retrocedere e ora è secondo in classifica, ha un ottimo modo di lavorare coi giovani. Il Monza sta facendo corsa a sé. Poi vedo una realtà bellissima come il Sudtirol, forse manca la Triestina all’appello, lo stesso Vicenza sta facendo bene. L’exploit della Reggina nel girone C è indiscutibile”.

