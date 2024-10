Reggina: Bellomo si racconta tra idoli, sogni ed il desiderio di tornare in serie A

Nicola Bellomo si racconta ai microfoni di Reggina Tv all’interno della rubrica “Dieci domande con…” e parla del suo passato, degli idoli, dell’attuale momento e le speranze per il futuro: “A Bari ho fatto tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra, è il sogno di ogni calciatore farlo con la compagine della propria città.

Il rimpianto è quello di essere arrivato in serie A ma non esserci rimasto, un pò per colpa mia, un pò per gli infortuni. Ma adesso è giusto pensare al presente e magari sperare di ritornarci al più presto in quella categoria.

La mia stagione più importante a livello di numeri è stata quella del 2012 con il Bari. Sette gol e poi la cessione che mi ha consentito di arrivare in serie A.

Negli anni ho ricoperto diversi ruoli, ogni allenatore mi chiedeva qualcosa di diverso ed io sono stato sempre a disposizione. Nasco comunque trequartista e quest’anno sto facendo vedere il mio valore.

Il giocatore più forte con il quale ho giocato è Ciro Immobile al Torino (attuale capocannoniere della serie A), il mio idolo Ronaldo, il Fenomeno.

Sin da bambino quando seguivo le partite di serie A, vedevo il Granillo sempre pieno di tifosi e questa cosa mi ha colpito molto. Quando sono arrivato lo scorso anno quell’entusiasmo era tornato grazie alla nuova società, quest’anno ancora di più e speriamo di portare allo stadio sempre più gente.

La Reggina può arrivare fino in fondo, ci crediamo tutti dalla prima all’ultima delle componenti, cercheremo di portare a termine il nostro obiettivo”.