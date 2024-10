Calcio: i tifosi del Perugia contestano il presidente Santopadre

La Brigata Ultrà Perugia si scaglia di nuovo contro il Presidente Massimiliano Santopadre. Lo fa con uno striscione affisso alla cancellata dello stadio ‘Curi’ e tramite un comunicato: “Non hai capito…il tuo tempo a Perugia è finito”.

“La retrocessione in Serie C – prosegue la nota della Brigata – è solo l’ultimo dei tasselli di una disastrosa e infamante gestione della nostra gloriosa maglia, portata avanti da un personaggio affarista che non ha nessun senso dell’onore e del rispetto per la nostra città, per i suoi ultras e tifosi. Da ora in poi metteremo in atto tutte le azioni possibili fino a quando non lascerà l’AC Perugia. Oltre ogni categoria, solo per noi e per la nostra maglia. Santopadre vattene”.

fonte: calciogrifo.it