Calcio: lettera aperta del tifoso Lorenzo: ‘Chi ama la Reggina non vede, non sente…’

Oggi…mi sono aggrappato a questo stemma…avessi potuto l’avrei staccato per mettermelo sopra il letto con buona pace di mia moglie…

Perché oggi che ho 42 anni, di cui con quello di quest’anno, sono 35 di abbonamento consecutivi…

Ancora dopo tanto tempo mi sorprendo perché tanti fanno l’ abbonamento come fosse un sacrificio oppure un merito..io No..

Ho sempre visto è soprattutto sentito un dovere farlo un piacere rinnovarlo un onore difendere anche solo con le grida la mia squadra la mia città…

Da anni dico che a Reggio i sempre presenti non superano i 3000

Quelli come me…che non interessa la categoria

Non interessano gli acquisti

Non interessano i giocatori

Non interessano gli obiettivi

Non interessano gli amici che non verranno…

Non mi sono mai interessato di chi venisse ad indossare la nostra maglia..

Non mi è interessato ne quando abbiamo comprato Catalano e Schiavi dal Messina

Ne quando è arrivato Sbrizzo o Ceramicola

Quando è andato via Bizzarri o Possanzini Taibi o Leon…

Come dice un amico mio Maurizio Lagana’.. solo la maglia Resta ed è Importante..tutto passa ma la Maglia è Una..

Ecco questo volevo dire…la società è presente l’amico e grande professionista Giuseppe Praticò conosce il mio pensiero..vorrei che i soliti sempre presenti venissero premiati..

Non con soldi con sconti…perché Noi l’abbonamento se viene 100 o 300 lo facciamo uguale… perché per Noi la Reggina è Entità sopra ogni cosa sopra ogni persona..

La Reggina è la cosa più importante delle cose non importati per la vita…

Sii oggi io quello stemma l’avrei staccato..

Perché lo sento mio..

Quindi poche parole solo fatti

Chi Ama la Reggina non vede non sente…

La segue e sogna e spera che Vinca Sempre…

Io sogno sempre

E continuerò a farlo..

X questa maglia

X questa città..

Ps.

L ultima cosa la dedico a quei giocatori che come ogni anno…non sanno cosa vuol dire indossare questa maglia..

Io.. Noi… pagheremmo x poter avere l onore di sentirla addosso è difenderla con la nostra stessa vita… lo so che x Voi sarà un esperienza come tante…ma ricordatevi che voi passerete è se non l avete sentita vostra non sarete Mai Nessuno..

Lo sanno bene chi ancora quella maglia ancora la sente sua..

Cirillo Bruno Cirillo Tonino Martino Francesco Cozza Simone PerrottaSimone Giacchetta Poli Maurizio…….. ecc ecc loro sono è rimarranno storia.. Sempre presente Lorenzo Costantino