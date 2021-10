Calcio, Toscano: 'Spero di rientrare presto, Lucca pronto per la serie A'

Interessante intervista al tecnico, ancora tesserato con la Reggina, Mimmo Toscano che tra gli argomenti trattati, parla anche del campionato di serie B: "C’è tanta concorrenza. Non ci sono partite scontate e vige molto equilibrio. Chi avrà più resistenza mentale potrà essere avvantaggiato.

Sono rimasto impressionato dal Pisa. Dà un senso di solidità e consapevolezza. Ha trovato l’attaccante giusto. Lucca lo vedremo presto in altre categorie. È un grande finalizzatore, un attaccante completo, ha già bruciato tutte le tappe. Non pensavo avesse questo impatto, è già pronto per la Serie A.

Spero di rientrare. Stare fuori per chi è abituato a lavorare in campo è come se mancasse qualcosa. Spero di rientrare presto con un progetto che sposi la mia ambizione e le mie motivazioni".