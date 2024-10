Calcio – Trapani, Antonini: ‘Siamo nettamente più forti di tutti’

Al termine della gara contro il Ragusa vinta e che conferma la prima posizione in classifica, il presidente del Trapani Antonini interviene in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni riprese da seried24.com: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Anche oggi, su un terreno difficile e con delle condizioni meteo ai limiti della praticabilità, hanno dimostrato forza e determinazione contro il Ragusa che ha dato filo da torcere a squadre come Reggina e Siracusa. Semmai ci fosse ancora bisogno di dimostrarlo, abbiamo la squadra nettamente più forte degli altri.

Sappiamo anche bene che la Serie D è un campionato difficile caratterizzato, spesso, da situazioni ambigue come quelle registratesi oggi sugli altri campi con “improvvisi” capovolgimenti di risultato ma dimostreremo fino alla fine sul campo la nostra forza merito di lavoro, dedizione, costanza e lealtà sportiva”, conclude il presidente granata”.

Il massimo dirigente granata probabilmente fa riferimento a quanto accaduto sul campo del Siracusa con il Canicattì in vantaggio di due reti e padroni di casa che hanno ribaltato il punteggio in tre minuti.