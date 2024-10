Serie D: vincono le prime tre. LFA Reggio sempre quarta senza giocare. Risultati e classifica

Tutto facile per il Trapani anche sull’ostico campo del Ragusa, senza problemi anche la Vibonese a Gioia. Paura per il Siracusa sotto di due reti ma capace di ribaltare il match in soli tre minuti. La LFA Reggio osserva un turno di riposo e mantiene la quarta posizione in classifica.

Leggi anche

I risultati della giornata

Gioiese – Vibonese 0-3

Licata – Akragas 0-0

Portici – Real Casalnuovo 0-0

Ragusa – Trapani 0-3

San Luca – Locri rinviata

Siracusa – Canicattì 3-2

Città di Sant’Agata – Castrovillari 3-0

Acireale – Igea Virtus 1-0

Riposano: LFA Reggio Calabria – Sancataldese

La classifica

Trapani 50

Siracusa 46

Vibonese 43

LFA Reggio Calabria 32

Real Casalnuovo 30

Città di S. Agata 29

Licata 27

Acireale 27

Ragusa 25

Akragas 22

Sancataldese 20

Portici 19

Canicattì 18

Nuova Igea 17

Locri 15

San Luca (-1) 11

Castrovillari (-1) 8

Gioiese 4