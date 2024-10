Calcio, Trapani: in vendita le maglie della promozione, ma tra i tifosi è polemica per il costo

“La maglia che i calciatori del Trapani hanno indossato contro il Siracusa per la gara che ha sancito la promozione in serie C va in vendita. Il Trapani, infatti, darà la possibilità ai tifosi di poter acquistare la maglia indossata contro gli azzurri, ma al costo di 500 euro.

Una scelta, quella della società di fissare in 500 euro il prezzo per entrare in possesso della maglietta, che ha portato alle proteste dei sostenitori, i quali ritengono esagerato il prezzo, anche se sulla maglia sarà presente il logo celebrativo dei 119 anni del Trapani, compiuti lo scorso 2 aprile e la possibilità di poter ricevere la maglietta direttamente dal calciatore scelto, con tanto di foto e autografo.

Una opzione, questa, riservata soltanto a coloro che dovessero ritirare la maglia allo store del Trapani, in via Sicilia. In questo caso, infatti, è stata prevista la possibilità di fissare un appuntamento per la consegna ufficiale che avverrà per mano del giocatore scelto con foto e autografo“.

fonte: trapanigranata.it