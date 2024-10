Calcio: Trapani, quella scritta sulle maglie celebrative dice tutto

Campionato dominato dal Trapani e vinto con quattro giornate di anticipo. Le ambizioni del presidente Valerio Antonini non si fermano alla promozione in C e così come riportano i colleghi di trapanigranata.it si guarda già alla prossima stagione, allo stadio, ai nuovi obiettivi:

“Non C basta“, la scritta sulle maglie celebrative del Trapani in occasione della sfida poi vinta contro il Siracusa, rappresenta in maniera chiara quelle che sono le ambizioni del massimo dirigente: “Stiamo provando a convincere giocatori importanti a scendere di categoria. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, sarà difficile ma stimolante. Con questi nomi e con questo pubblico vogliamo andare in serie B. Quando sono arrivato mi guardavano come fossi un pazzo, ma dentro me pensavo che fosse energia positiva. Questa mi ha spinto di più a realizzare ciò che abbiamo concretizzato. Ringrazio la mia famiglia, perché sono stato assente dedicando 20 ore al giorno a questa avventura.

I risultati di quest’anno sono fuori da ogni logica, siamo la seconda squadra in termini di punti della storia della serie D. In campo vanno uomini con fragilità, difficili da gestire, ma la squadra è stata impeccabile. Anche chi ha giocato poco ha fatto un campionato eccezionale. Tutti mi hanno dato soddisfazione. Su Balla ho sempre puntato, ho spesso convinto Torrisi a puntare su di lui, ha solo problemi di tenuta ma per caratteristiche potrebbe giocare anche in serie B”.

Ampliamento stadio

“Lo stadio deve arrivare prima possibile a 20.000 posti. Deve essere uno stadio all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e fruibile tutto l’anno. Stiamo lavorando per la migliore soluzione. Questa può essere un ampliamento del Provinciale o uno stadio nuovo. Se faremo lo stadio nuovo lo faremo a Trapani“.