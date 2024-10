Serie D: Trapani, vittoria e promozione in C. La nuova classifica

Un bel gol realizzato da Balla consente al Trapani di battere la diretta concorrente Siracusa e festeggiare con quattro giornate di anticipo la promozione in serie C. Un cammino devastante e senza ostacoli quello condotto dai granata, una vittoria, quella finale, mai veramente in discussione. Numeri impressionanti che evidenziano le 26 vittorie su 30 partite giocate, 82 i gol realizzati e solo 11 quelli subiti, mai una sconfitta e quattro pareggi.

La classifica