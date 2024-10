Calcio: neo allenatori Uefa B, ci sono quattro ex Reggina

Seguiamo sempre con particolare attenzione le vicende che riguardano gli ex calciatori della Reggina, come l’ultima che ha visto acquisire il patentino di allenatore Uefa B per quattro calciatori:

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico, avendo superato gli esami finali del corso ‘Speciale Combinato Licenze C e D’, in collaborazione con l’AIC.

Nel lungo elenco risultano quattro ex calciatori della Reggina quindi Enrico Guarna, il più recente, poi Vasco Regini, Nicola Rigoni e Davide Di Gennaro. Quest’ultimo ha da poco rescisso il contratto con il Gladiator dopo qualche mese dal suo arrivo. Tra i nomi prestigiosi che hanno effettuato il corso anche Leonardo Bonucci.

Con questa qualifica, i neo allenatori potranno essere tesserati come collaboratori tecnici in Serie A e B e come allenatori in seconda in Serie C, oltre a poter guidare tutte le prime squadre fino alla Serie D inclusa.