Calcio, adesso è ufficiale: Inzaghi lascia il Pisa e ripartirà dalla serie B

La notizia attendeva solo di essere ufficializzata. Nonostante un campionato strepitoso conclusosi con la promozione in serie A, si dividono le strade tra il Pisa e Pippo Inzaghi. Le motivazioni della separazione le ha spiegate qualche giorno addietro il presidente neroazzurro Corrado (“Ha manifestato l’incertezza di affrontare un campionato di A visto che per quattro volte è rimasto scottato“), adesso arriva anche il comunicato: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere”.

Ad aspettarlo c’è l’ambizioso Palermo, società che punta alla promozione in serie A e con Pippo Inzaghi è molto più facile riuscire a centrarla.