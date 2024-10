Calcio, ufficiale: stadi aperti fino a 1000 spettatori in tutta Italia con scadenza

“Il governo ha deciso di aprire gli stadi al pubblico in tutta Italia fino a mille spettatori da domani fino al 7 ottobre. La decisione arriva dopo l’incontro tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, e dopo le ordinanze di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che avevano già deliberato per l’apertura degli impianti sportivi al pubblico”.

fonte: sky sport

Per il momento la decisione è stata presa per la serie A, per B e C si attendono notizie a breve.