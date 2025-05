Under 17: la Reggina perde la finale regionale con il Sambiase. Il tabellino

Al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, Under 17 amaranto sconfitta dal Sambiase. Complimenti agli avversari per la vittoria e un enorme grazie ai nostri giovani e tutto lo staff per l’ottimo lavoro svolto. Il tabellino della gara:

SAMBIASE-REGGINA 2-1

Marcatori: 17’ Vono, 22’ Pitasi, 31’ Perri

SAMBIASE (4-2-3-1): Cullice; Gigliotti, Esposito, Natoli, Curcio (68’ Conidi); Foniciello, Mannella (86’ Castanò; Mazza (76’ Laugelli) , Perri, Piccolo (76’ Mammola); Vono (86 Roberto)’ . A disposizione: Todaro, Rachetta, Venneri, Ferraina. All. Cullice

REGGINA (3-5-2): Li Pera; Violi, Aboufaris (44’ Errigo), Romeo, Franzò (70’ Suraci), Muscari (86’ Falzia); Passarino (76’ Zema), Bianco, Surace (56’ Frisina); Italiano, Pitasi. A disposizione: Barranca, Scarfò Panzera, Maiorana. All. Macrì

Arbitro: Giuseppe Pandullo di Catanzaro. Assistenti: Andrea Pace di Crotone, Francesco Pio Varano di SoveratoAmmoniti: Curcio, Passarino, Mazza, Errigo, Falzia, Perri Recupero: 1’pt, 6’st