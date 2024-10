Calcio: il Var in serie B? Il presidente Nicchi smentisce e chiarisce

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato di decisione epocale. Dopo l’ultima assemblea, tra i punti all’ordine del giorno, si è parlato anche di Var e della sua introduzione a partire dal girone di ritorno.

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, arriva invece la smentita del presidente dell’AIA Marcello Nicchi in merito alla decisione assunta:

“Smentisco l’inserimento del Var in Serie B data l’emergenza Covid. Non ho parlato con Balata ed avrebbe dovuto consultarci; anche Gravina, presidente della FIGC, non è stato contattato. La federazione approva determinate decisioni ma la FIGC non è stata contattata dalla Lega B”.