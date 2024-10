Calcio: la Vibonese cerca un allenatore-manager. E’ un reggino ex Reggina?

E’ un finale di stagione con una serie di addii in casa Vibonese. Dopo il salto di qualità del DS Lo Schiavo, passato a capo osservatori della Roma ed il saluto del DG Beccaria, ci sarà anche il distacco dal tecnico Modica. Il presidente della società Pippo Caffo, per un futuro certo, vuole individuare un tecnico che possa fungere anche da manager e starebbe pensando al reggino Benny Carbone, secondo quanto riferisce alfredopedulla.com.

Esperienze in Italia ed all’estero da calciatore per il reggino di Bagnara che per una stagione ha anche indossato la casacca amaranto. Meno esaltante la sua avventura da tecnico, ma comunque allenatore affidabile e molto preparato.