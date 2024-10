Vibonese: mister Buscè chiama, ma al momento il presidente Caffo…

Un grande campionato e la sfortuna di essersi trovati probabilmente nell’annata sbagliata, quella in cui due siciliane (Trapani e Siracusa) collocate al primo e al secondo posto della classifica stanno portando avanti un cammino fuori dalla norma. La giovane Vibonese, partita con buone ambizioni ma non con l’obiettivo promozione, ha tenuto il passo fino ad un certo punto della stagione, poi per diversi motivi ha rallentato fino ad allontanarsi in maniera significativa dalla vetta della classifica, fatale soprattutto quella sconfitta interna con il granata.

In casa rossoblu si pensa già al futuro e la questione che tiene banco è quella riguardante il rinnovo contrattuale del tecnico Antonio Buscè. Su Gazzetta del Sud si scrive: “Un primo contatto c’è stato la settimana scorsa ma solo in via informale e in modalità troppo veloce. Pippo Caffo vorrebbe ripartire da Antonio Buscè e l’allenatore ha già fatto sapere di non voler traslocare perché la sua famiglia a Vibo sta bene. Tra il dire e il fare, però, c’è un budget da individuare con precisione. Non basterà quello messo a disposizione la scorsa estate e per alzare l’asticella della competitività bisognerà inevitabilmente mettere mano al portafogli per ulteriori investimenti lungo un percorso già tracciato della durata definita triennale. Per il tecnico rossoblu il campionato non è finito e il suo obiettivo è quello di continuare a stupire tutti fino all’ultima giornata. In attesa di una telefonata del presidente...”.

Intanto lo stesso Caffo punta ad allargare ulteriormente la base societaria, dopo l’ingresso di uno degli imprenditori più importanti del vibonese come Domenico Arena.