Calcio: dalla Vibonese vanno via tutti. Amare le parole del DG Gagliardi

Smobilitazione totale a Vibo. Incredibile ma vero, dopo una stagione per lunghi tratti esaltante e che ha visto la compagine rossoblu a un certo punto del campionato molto vicina al sogno promozione, nonostante la presenza di due corazzate come Trapani e Siracusa. E quando era immaginabile una conferma in blocco del gruppo lavorativo, uno alla volta, invece, tutti hanno scelto di andare via. Il primo è stato il DG Gagliardi che nella lunga lettera di addio, non ha risparmiato alcuni passaggi molto forti di seguito riportati: “…E devo dire che tutto quello che è stato fatto, dall’organizzazione della bellissima festa di presentazione della squadra a tutti gli eventi allo stadio e fuori lo stadio, l’ho dovuto fare anche lottando con chi dall’interno (refrattario al cambiamento) ha iniziato da subito a remare contro ed a denigrare me ed il resto dello staff, minando costantemente l’operato di tutta la società. Ovviamente ciò ha portato spesso a surriscaldare gli animi ed a sterili e soprattutto sgradevoli confronti che sono stati (quelli sì!) solo delle vere e proprie perdite di tempo.

Ho sopportato davvero tantissimo, le ipocrisie di gente vicina ed apparentemente collaborativa, insulti gratuiti e cattiverie insensate, coltellate alle spalle ed aggressioni verbali ingiustificate, difendendo sempre e ad ogni costo, chi ha collaborato con me alla riuscita di una stagione straordinariamente positiva e nella quale abbiamo realizzato più di un record e ne abbiamo raggiunti tanti altri delle stagioni più esaltanti della Vibonese. Ho già chiesto scusa pubblicamente a tutti coloro che si sono sentiti offesi e toccati dalle mie dichiarazioni di fine anno, nelle quali obiettivamente ho alzato i toni anche io, ma soprattutto a difesa del Presidente Pippo Caffo e della società“.

Insieme a lui dimissioni irrevocabili sono state presentate anche dal Ds Ramondino, ricordando che nella giornata di domenica Antonio Buscè è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Rimini in serie C. I tifosi a Vibo si chiedono cosa stia accadendo e attendono risposte dal presidente Pippo Caffo.