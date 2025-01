Calciomercato: rinforzo a centrocampo per l’Acireale

Tanti calciatori andati via, tanti altri sono arrivati e in casa Acireale negli ultimi tempi è avvenuta una vera e propria rivoluzione per quello che riguarda l’organico. La società, dopo le risoluzioni consensuali di ieri, annuncia un colpo in entrata:

Il comunicato

Davide Paglia, classe 2000, originario di Roma, è un nuovo giocatore dell’Acireale. Interno di centrocampo di piede destro, è alto un metro e 78 e proviene dall’Anzio Calcio, nel girone G di Serie D, dove ha totalizzato 18 presenze segnando 3 reti e siglando 3 assist. Cresciuto nelle giovanili della Lazio (con una convocazione in Europa League sotto Inzaghi), ha giocato nel Settore Giovanile della Ternana, del Cosenza, in Eccellenza con il Ferentino e l’Anzio, poi in Serie D con il Pomezia, il Chieti e l’Albenga, oltre che nella Serie A maltese.

Percorso tra giovanili e prime esperienze in prima squadra