Calciomercato: la Scafatese pronta ad annunciare altri calciatori ex Siracusa

Sono quotidiane le comunicazioni della Scafatese riguardo le operazioni di calciomercato. Tra calciatori esperti e Under ogni giorno la compagine campana sta ricostruendo il proprio organico con un solo obiettivo, quello di vincere il campionato. La società avrebbe chiesto di poter essere spostata nel girone laziale e per una questione di rotazioni potrebbe essere accontentata, anche se non può essere dato per scontato che questo avvenga.

Tornando al calciomercato, il presidente Romano ha già piazzato una serie di colpi di livello tra cui l’attaccante Domenico Maggio e dal Siracusa intende prendere anche altro visto che sono in stato avanzato alcune trattative come quelle per i difensori Suhs e Baldan e soprattutto per il centrocampista Aquadro, inizialmente fermo nella decisione di voler provare l’esperienza in C con gli aretusei. La situazione si è sbloccata per l’esperto calciatore che ha ottenuto due promozioni negli ultimi due campionati. Anche per questo la Scafatese punta su di lui per il grande salto.