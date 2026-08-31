Calciomercato, l’agente Tricoli: ‘La Reggina vuole Magrassi ma…’

In altra pagina del giornale abbiamo riportato le dichiarazioni di Paolo Fusco Ds della Scafatese, riguardo l’imminente arrivo di Marco Baldan. Nel contesto della stessa trasmissione “Mezzogiorno Amaranto” in onda su RadioVideo Touring ha parlato anche l’agente Paolo Tricoli: “Magrassi? E’ stato un fine settimana lungo e mi riferisco ad un trasferimento che era già fatto con il Lecco. Il Milan lo ha messo in uscita perchè non rientra nel progetto Under 23 essendo tutti ragazzi e in questi minuti si sta completando la risoluzione del contratto. Magrassi era in scadenza con il Cittadella e il Milan si è presentato con un contratto importante. Gli obiettivi erano diversi fino alla retrocessione. Lui si allenava tutta la settimana con la prima squadra guidata da Allegri e poi faceva da chioccia la domenica ai giovani.

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E’ un attaccante che può giocare a due e a tre. Lega il gioco e attacca la profondità e per la sua struttura posso dire che ha un calcio e una corsa importanti. La Reggina si è mossa nel momento in cui il ragazzo ha deciso di non firmare con il Lecco. Abbiamo parlato e parleremo ancora, ma su Andrea si sono mosse altre squadre di C. Deve decidere lui quale possa essere la soluzione migliore anche in prospettiva. La Reggina ha mostrato grande interesse, ma devo essere onesto, ci sono altre soluzioni. La motivazione della società che lo vuole, potrà fare la differenza. La nostra voglia è quella di sistemare la questione prima possibile“.