Scafatese: il Ds Fusco sull’imminente passaggio di Baldan alla Reggina. Poi su Maggio e Volpicelli

Nel corso della trasmmissione “Mezzogiorno Amaranto” in onda su RadioVideo Touring, è intervenuto il Ds della Scafatese Pietro Fusco: “Acquadro già in ritiro aveva manifestato la volontà di proseguire tra i dilettanti nonostante il rinnovo del contratto. Si è comportato benissimo e ci è dispiciuto molto lasciarlo andare. Baldan sta facendo una conciliazione per venire a Reggio Calabria. Noi siamo a posto con la Reggina che dovrà fare una piccola cosa con la Scafatese. Dettagli burocratici, ma credo che già nel pomeriggio possa prendere la strada per Reggio Calabria.

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La Reggina non si è mai fatta viva per Maggio e anche dal ragazzo non ci è arrivata questa informazione, stesso dicasi per Volpicelli. Quello che succede con i procuratori non lo so, Romairone mi ha certamente chiamato per Acquadro e Baldan.