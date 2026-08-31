Scafatese: il Ds Fusco sull’imminente passaggio di Baldan alla Reggina. Poi su Maggio e Volpicelli
Il direttore sportivo racconta anche della decisione di Acquadro nonostante il rinnovo di contratto
31 Agosto 2026 - 14:13 | Redazione
Nel corso della trasmmissione “Mezzogiorno Amaranto” in onda su RadioVideo Touring, è intervenuto il Ds della Scafatese Pietro Fusco: “Acquadro già in ritiro aveva manifestato la volontà di proseguire tra i dilettanti nonostante il rinnovo del contratto. Si è comportato benissimo e ci è dispiciuto molto lasciarlo andare. Baldan sta facendo una conciliazione per venire a Reggio Calabria. Noi siamo a posto con la Reggina che dovrà fare una piccola cosa con la Scafatese. Dettagli burocratici, ma credo che già nel pomeriggio possa prendere la strada per Reggio Calabria.
La Reggina non si è mai fatta viva per Maggio e anche dal ragazzo non ci è arrivata questa informazione, stesso dicasi per Volpicelli. Quello che succede con i procuratori non lo so, Romairone mi ha certamente chiamato per Acquadro e Baldan.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie