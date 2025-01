Il mercato delle altre: l’Akragas mette a segno un colpo ‘internazionale’ e sogna… Pato

Un cambio ai vertici che però nell’immediato non ha prodotto i risultati sperati con l’Akragas che non è riuscito ad andare oltre il pari in casa contro il Locri e rimane sempre all’ultimo posto della classifica con nove punti di distacco dalla salvezza diretta. La società, però, è intenzionata a investire pur di invertire la tendenza e annuncia un colpo importante per l’attacco:

Il comunicato

“L’Akragas è lieta di annunciare l’ingaggio di Ognjen Mudrinski, classe 1991, attaccante. Il giocatore arriva dal Mladost GAT, club della Prva Liga Srbija (seconda divisione del campionato serbo), portando con sé un bagaglio di esperienza e successi maturati in vari campionati europei di alto livello.

Mudrinski vanta un percorso di spessore, avendo militato nella prima divisione dei campionati: serbo, svizzero, polacco, croato, sloveno.

Tra i suoi successi più importanti spicca la vittoria del campionato sloveno nella stagione 2021-2022 con il Maribor, dove si è distinto come capocannoniere, segnando ben 17 reti.

A livello internazionale, Mudrinski ha indossato la maglia della Nazionale serba Under-21, realizzando 2 gol in 5 presenze nel 2012.

Ingaggio e reazioni dalla società

L’operazione, chiusa dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata, è stata accolta con entusiasmo dal presidente Emanuele Canzonieri, dai dirigenti e da mister Giancarlo Favarin. Con questo prestigioso acquisto, l’Akragas intende rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo”.

Il sogno Pato

E secondo quanto riportato dai colleghi tuttomercato24, la società starebbe pensando ad un colpo da sogno: “Oltre che dell’ingaggio, che come detto la scorsa volta riguarda una cifra importante sino a giugno con la possibilità di un ulteriore biennale in caso di salvezza, le parti con anche il padre del calciatore coinvolto, hanno parlato di alcune richieste specifiche fatte dal brasiliano che qualora dovesse accettare porterebbe con sè la famiglia. I colloqui proseguono. Inoltre c’è stato anche un incontro tra il presidente Canzonieri e il sindaco dove il massimo dirigente ha preannunciato un possibile colpo sensazionale da presentare, qualora andasse in porto, direttamente con il primo cittadino“.