Calciomercato: colpo internazionale per l’Akragas e il sogno del nuovo presidente

La nuova proprietà dell’Akragas intende dare un segnale subito forte alle proprie ambizioni. Il primo obiettivo è quello di recuperare terreno per venire fuori da una situazione di classifica pesante che oggi vede la squadra siciliana all’ultimo posto. Obiettivo salvezza e si parte subito con un acquisto importante per la categoria e il sogno:

Il comunicato

“L’Akragas comunica con soddisfazione l’ingaggio di Domagoj Pusic, centrocampista croato classe 1991, che vanta una significativa esperienza internazionale. Pusic ha indossato la maglia della Croazia Under 20 e ha costruito la sua carriera militando in campionati di rilievo come quello bosniaco, malese, indonesiano, lituano e svizzero, dove ha giocato con il Lugano, allenato da Zdeněk Zeman.

Presenze anche in Europa League“.

Nuovo innesto per il centrocampo biancazzurro

“Il centrocampista arriva dal NK Bsk Bijelo Brdo, club del campionato croato, ed è noto per la sua qualità tecnica e visione di gioco. L’operazione di mercato è stata brillantemente condotta dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata, rafforzando ulteriormente la rosa a disposizione di mister Giancarlo Favarin.

Domagoj Pusic ha già raggiunto Agrigento ed è al lavoro con i compagni di squadra per prepararsi alla prossima sfida casalinga contro il Locri, in programma il 5 gennaio“.

Il sogno? Quello del neo presidente Canzonieri che vuole strabiliare tutti convincendo l’ex Milan e non solo Alexandre Pato ad accettare il trasferimento in terra agrigentina. Una voce che circola da diversi giorni, una trattativa assai complicata ma che se si dovesse realizzare sarebbe davvero clamorosa.

Fonte foto: SSD Akragas