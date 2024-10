Calciomercato, Alfredo Pedullà: ‘Garritano non è un obiettivo della Reggina’

Per diverso tempo si è parlato di possibili interessamenti da parte della Reggina, verso alcuni calciatori del Chievo, essendo stato, l’attuale tecnico amaranto Aglietti, sulla panchina dei clivensi nella passata stagione.

Tra i giocatori realmente contattati c’è stato Obi poi finito in serie A, mentre per quello che rigurda tutti gli altri, solo accostamenti e nulla più. Ed a tale proposito, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, fa una precisazione sulla posizione di Garritano: “Luca Garritano è un esterno importante, soprattutto per la Serie B. La vicenda Chievo lo può portare a trovare presto una soluzione e probabilmente le offerte non mancheranno. Ma Garritano non è un obiettivo della Reggina: è stato accostato agli amaranto per via dei suoi recenti trascorsi con Aglietti, ma non ci sono margini“.

Per quello che riguarda il discorso esterni, la Reggina ritiene di essere già abbastanza coperta. Qualora decidesse di rinforzare ulteriormente le corsie, punterà probabilmente su un giovanissimo.