Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Vogliamo Zanoli e Folorunsho’

Prosegue il calciomercato della Reggina, società tra le più attive in questo mese di luglio. L’organico dovrà essere ancora completato e le idee sono molto chiare su dove intervenire.

Leggi anche

La Reggina vuole Folorunsho e Zanoli

In una intervista rilasciata da Massimo Taibi, a ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli, il Ds ha dichiarato: “Folorunsho? E’ un giocatore che può giocare in Serie A in pianta stabile, forse però un altro anno di Serie B non gli farebbe male. Forse non è ancora pronto per il massimo campionato, ma sicuramente è un giocatore che in prospettiva è da Serie A. Ho parlato con il procuratore del ragazzo e gli ho detto che la Reggina è interessata se mai ci fosse questa possibilità. Zanoli? E’ un giocatore interessante, ho già parlato col suo procuratore perché stiamo ponderando dei profili in quel ruolo e tra questi c’è anche Zanoli“.