Calciomercato Reggina: per Di Carmine problema concorrenza, ma non solo

La Reggina, dopo aver messo a segno con straordinario tempismo, l’operazione Hetemaj, prova il grande colpo anche in attacco.

Leggi anche

Per Di Carmine trattativa difficile

In attesa di capire come si evolverà la vicenda Asencio, bloccato ed a quanto pare già sottoposto alle visite mediche ma non ancora ufficializzato, il ds Taibi sta cercando di convincere l’attaccante Di Carmine a sposare il progetto Reggina e soprattutto accettare la proposta. Perchè il calciatore, una garanzia in fatto di gol in serie B, è corteggiatissimo da diverse società tra cui Cremonese, Perugia, Ascoli, Brescia e Pisa, ma l’ostacolo più importante è rappresentato dall’ingaggio. Ad oggi fuori dalla portata della società amaranto che, comunque, ci vuole provare. Il tentativo verrà fatto in questi giorni, a breve si capirà se la trattativa potrà andare avanti o si bloccherà sul nascere.