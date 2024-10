Calciomercato, Crisetig: ‘Rimango alla Reggina e vi spiego perchè’

Insieme ad Hetemaj e con Bianchi a supporto, Lorenzo Crisetig è certamente il perno inamovibile di quello che ha tutte le caratteristiche di un centrocampo forte e completo. Il mancino dalla grande visione di gioco, è stato al centro di diverse attenzioni in questa fase di calciomercato, ma dalla Reggina è ritenuto un calciatore incedibile. A Gazzetta del Sud, nel corso di una lunga intervista, spiega il perchè intende proseguire la sua avventura in amaranto:

“Ci tengo a fare una premessa, riavvolgere il nastro e tornare al mio arrivo in amaranto lo scorso anno. La Reggina ha scelto me quando in Italia poche squadre lo avrebbero fatto ed io ho scelto la Reggina con convinzione e sono una persona riconoscente. Qui mi trovo molto bene, di tutto il resto preferisco non parlare”.