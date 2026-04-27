Volley: una Puliservice determinata e spettacolare vola in finale

La Puliservice Reggio Calabria conquista con merito la finalissima del campionato di Serie C Femminile.

La serie sarà contro la Pallavolo Rossano, campionessa di Coppa, che ha battuto Cutro con un nuovo e secco 3-0.

Bella sfida al Palagatti. Trascinata da un bel tifo estemporaneo, la formazione amaranto esce vincente contro la combattiva e preparata formazione lametina dell’Arpaia.

Termina 1-3.

Molto bene le amaranto eccezion fatta per un piccolo calo avvenuto nel terzo set con il risultato che sorrideva alle ospiti 8-2.

Prova importante sopperendo all’assenza di una pedina cardine come il centrale Martina Salvatore ben sostituita da Ludmilla Nava.

Grande e di carattere la reazione di forza nel quarto set.

Questi i parziali: 15-25, 20-25, 25-21,15-25.

Il 16 maggio a Reggio Calabria, ed il 23 a Rossano, con eventuale gara tre, il 30 maggio le prossime date per l’ambita finalissima.