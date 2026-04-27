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Volley: una Puliservice determinata e spettacolare vola in finale

Trascinata da un bel tifo estemporaneo, la formazione amaranto esce vincente

27 Aprile 2026 - 11:59 | Redazione

Puliservice squadre

La Puliservice Reggio Calabria conquista con merito la finalissima del campionato di Serie C Femminile.
La serie sarà contro la Pallavolo Rossano, campionessa di Coppa, che ha battuto Cutro con un nuovo e secco 3-0.
Bella sfida al Palagatti. Trascinata da un bel tifo estemporaneo, la formazione amaranto esce vincente contro la combattiva e preparata formazione lametina dell’Arpaia.
Termina 1-3.
Molto bene le amaranto eccezion fatta per un piccolo calo avvenuto nel terzo set con il risultato che sorrideva alle ospiti 8-2.
Prova importante sopperendo all’assenza di una pedina cardine come il centrale Martina Salvatore ben sostituita da Ludmilla Nava.
Grande e di carattere la reazione di forza nel quarto set.
Questi i parziali: 15-25, 20-25, 25-21,15-25.
Il 16 maggio a Reggio Calabria, ed il 23 a Rossano, con eventuale gara tre, il 30 maggio le prossime date per l’ambita finalissima.

Puliservice esulta

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Reggio Calabria Volley

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