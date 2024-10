Calciomercato Reggina: colpo di spessore, ecco Hetemaj. Adesso terzino e attaccante

Come anticipato nei giorni scorsi Perparim Hetemaj, pur mancando la nota ufficiale, può ritenersi a tutti gli effetti un giocatore della Reggina. Gran colpo di coda del Ds Taibi che ha spiazzato la concorrenza anticipando a domenica l’appuntamento con il procuratore del calciatore e trovato l’accordo. alfredopedulla.com riferisce di visite mediche effettuate nel pomeriggio:

“Perparim Hetemaj è arrivato a Roma. Il centrocampista classe 1986, svincolatosi dal Benevento, si sta sottoponendo alle visite per la Reggina. Un colpo di spessore, domani la firma sul contratto. Intanto, la Reggina continua a essere molto attiva: per la fascia il favorito è Adjapong in uscita dal Sassuolo, per l’attacco l’obiettivo principale resta Samuel Di Carmine che ha ancora undici mesi di contratto con il Verona“.