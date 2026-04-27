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Elezioni a Reggio, i candidati Sindaco nel primo confronto promosso da Confindustria e Cna

L’iniziativa organizzata da Confindustria Rc e Cna Rc, dal titolo "Tra i programmi della politica e le esigenze delle imprese", nasce con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito elettorale i temi dello sviluppo economico. Oggi, alle ore 18.00, presso il Cine Teatro Odeon

27 Aprile 2026 - 12:14 | Comunicato Stampa

Candidati sindaco reggio calabria Pazzano Cannizzaro Battaglia Lamberti

Oggi, alle ore 18.00, presso il Cine Teatro Odeon, si terrà il primo confronto pubblico tra i candidati a sindaco della città di Reggio Calabria, promosso da CNA Reggio Calabria e Confindustria Reggio Calabria, dal titolo “Tra i programmi della politica e le esigenze delle imprese”.

Un appuntamento di grande rilievo per la città, che rappresenta il primo momento di confronto aperto e pubblico tra i candidati in vista delle prossime elezioni amministrative, ma soprattutto un’occasione concreta per mettere al centro temi strategici per il futuro di Reggio Calabria.

CNA e Confindustria hanno voluto promuovere insieme questo momento di dialogo perché credono che, oggi più che mai, il rilancio della città passi dall’ascolto delle imprese e dalla capacità della politica di confrontarsi con i bisogni reali del tessuto produttivo.

Dalla piccola impresa all’industria, dall’artigianato al commercio, il mondo produttivo chiede visione, risposte e una prospettiva di sviluppo.

Il confronto sarà un’opportunità per approfondire temi decisivi: infrastrutture, fiscalità locale, rigenerazione urbana, servizi, attrattività, lavoro, giovani, innovazione e sostegno alle imprese. Questioni che non riguardano solo gli operatori economici, ma l’intera comunità.

«Abbiamo voluto creare uno spazio serio e autorevole di confronto – sottolinea Alessandro Laganà, direttore della CNA Reggio Calabria – perché crediamo che il dialogo tra politica e sistema produttivo sia una condizione indispensabile per costruire una città più competitiva, più attrattiva e più giusta. Le imprese non chiedono privilegi, ma condizioni per crescere e contribuire allo sviluppo del territorio».

Il valore dell’iniziativa sta anche nel metodo: due organizzazioni rappresentative che, insieme, scelgono di offrire alla città un’occasione di partecipazione e di approfondimento, in una fase cruciale per il futuro di Reggio Calabria.

A moderare il confronto sarà la giornalista Tiziana Bagnato.

L’incontro è aperto al pubblico e si rivolge non solo agli imprenditori, ma a tutti i cittadini interessati a conoscere idee, programmi e visioni dei candidati.

Oggi non sarà soltanto un confronto elettorale. Sarà un momento di confronto sul futuro della città. E per questo la presenza e la partecipazione saranno importanti.

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