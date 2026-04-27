Sport, educazione e divertimento organizzata da Taekwondo 2018, Crossfighter e Academy Sport Center

Presso la palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice Reggio Calabria, si è svolta una straordinaria giornata all’insegna dello sport, dell’educazione e del divertimento, organizzata con grande sinergia dalle società reggine Taekwondo 2018, Crossfighter e Academy Sport Center. Un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di circa 80 bambini, di età compresa tra i 4 e i 12 anni, protagonisti di un percorso ludico-sportivo dedicato alla psicomotricità e al pre-agonismo nel Taekwondo.

A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata la presenza di figure istituzionali di rilievo come Walter Melacrino, Coordinatore Regionale Calabria di Sport e Salute, e Tino Scopelliti, Presidente del CONI Calabria, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’importanza di iniziative dedicate alla crescita sportiva dei più piccoli.

La giornata si è sviluppata attraverso attività dinamiche e coinvolgenti, studiate per stimolare le capacità coordinative, motorie e relazionali dei giovani atleti. I giochi di psicomotricità, pensati come primo approccio al pre-agonismo, hanno rappresentato un momento fondamentale per avvicinare i bambini al Taekwondo in modo sano e divertente, ponendo le basi per un futuro percorso sportivo.

Il Taekwondo calabrese, infatti, continua a distinguersi a livello nazionale e internazionale, potendo vantare atleti di altissimo livello come Simone Alessio, attuale numero uno del ranking mondiale, esempio concreto per le nuove generazioni.

Fondamentale è stata la direzione tecnica e organizzativa dell’evento, curata con grande professionalità dai tecnici delle tre società: il Maestro Salvatore Chiovaro, Delegato Provinciale FITA e Direttore Tecnico Taekwondo 2018; il Maestro Antonio Siclari, Direttore Tecnico Crossfighter; e Antonio Barillà, Direttore Tecnico Academy Sport Center. Grazie al loro impegno e alla loro esperienza, la giornata si è svolta in un clima di grande armonia, con un’organizzazione impeccabile.

Durante l’evento, è stato più volte sottolineato da tecnici e ospiti l’importante ruolo delle società sportive nella crescita dei bambini. In una società sempre più condizionata dall’uso eccessivo dei social network e dalla crescente passività dei più giovani, lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per educare al movimento, alla disciplina, al rispetto e alla socializzazione.

Questa giornata ha dimostrato ancora una volta come il lavoro sinergico tra società sportive, tecnici e istituzioni possa creare opportunità concrete per il futuro dei bambini, offrendo loro non solo un’attività fisica, ma un vero e proprio percorso educativo e di vita.